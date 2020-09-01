Прием заявлений на предоставление соцуслуг продлится до 30 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

115,5 тысячи граждан, которые относятся к числу федеральных льготников, проживают в Тюменской области. До 30 сентября им необходимо выбрать либо социальные услуги, либо денежную компенсацию.

В целом денежная компенсация всего набора социальных услуг составляет 1 155,06 рубля в месяц. Сюда также входит компенсация путевки на лечение в размере 137,63 рубля в месяц и бесплатного проезда на общественном транспорте к месту лечения и обратно – 127,77 рубля в месяц.

Заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ Антон Ионов, обращает внимание на то, что выбор услуги или ее денежного эквивалента необходимо совершать обдуманно.

По итогам 2019 года 52 процента федеральных льготников, проживающих на территории Тюменской области, предпочли соцуслугам денежный эквивалент. При этом многие отказались от услуг лишь частично, например, только от лечебной путевки или льготного проезда.

Сделать выбор в пользу социальной услуги в натуральной форме или денежного эквивалента можно за один клик на портале "Госуслуги" или на сайте Пенсионного фонда РФ, пишет "Тюменская область сегодня"