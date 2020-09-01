В ГИБДД назвали основную причину ДТП на федеральных трассах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Основная причина дорожно-транспортных происшествий на федеральных автодорогах – не соблюдение скоростного режима, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В сентябре в Тюменской области произошло 193 ДТП, 18 человек погибли, 267 ранены. Каждая четвертая авария - из-за превышения скорости, добавляют в ведомстве.

Автомобили ДПС патрулируют дороги с включенными маяками, фиксируя скоростной режим автотранспорта. Это позволяет выявить и привлечь к административной ответственности нарушителей, а других автомобилистов предупредить о необходимости безопасного выбора скорости.

Только в сентябре наряды ДПС на трассах региона выявили более 550 нарушений скоростного режима водителями транзитного транспорта и жителями области.