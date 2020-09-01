24 жителя Тюменской области выздоровели после COVID-19 за сутки

| Фото: www.mos.ru, М. Мишин | Фото: www.mos.ru, М. Мишин

24 жителя Тюменской области выздоровели после COVID-19 за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперативный штаб 26 сентября.

Всего за весь период пандемии после ковида восстановились 7 тыс. 544 жителя региона.

69 новых случаев заболевания зафиксировано в области за сутки, в том числе у восьми детей. Всего с начала пандемии - 9 тыс. 211.

В больницах к ИВЛ подключены 16 пациентов. 947 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 982 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 36 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.