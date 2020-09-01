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Анатолий Березин стал самым возрастным участником Тобольского полумарафона

Спорт, 12:19 27 сентября 2020

Виктории Малыгиной | Фото: Виктории Малыгиной

79-летний житель Тобольска Анатолий Березин стал самым возрастным участником Тобольского полумарафона. Он вышел на полную дистанцию - 21,1 км.

"Бегаю 34 года, с 1986 года. Делаю это не ради каких-то достижений, а чтобы еще раз проверить возможности своего организма", - об этом он сказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Дистанцию в 21 км опытный бегун преодолел за 2 часа 29 минут. По его словам, раньше это удавалось делать за полтора часа.

"Бег – это жизнь, стимул к жизни и здоровье. Но делать это важно с умом, - отмечает Анатолий Березин. - Тренируюсь самостоятельно, без тренера, но читаю специальную литературу, беседую с опытными спортсменами".

Виктории Малыгиной | Фото: Виктории Малыгиной

Анатолий Березин большую часть жизни прожил в Армизонском районе. До 75 лет работал учителем музыки по игре на баяне, был дирижером оркестра. Имеет звание "Заслуженный учитель РФ".

"Кроме бега люблю ходить в походы. Общение с природой дает новые силы, интерес к жизни", - говорит старейший спортсмен.

Всего во втором Тобольском полумарафоне участвуют 580 бегунов из разных городов России. Для них организаторы подготовили трассы в 5, 10 и 21,1 км. Пройдет и детский забег.

Анжела Лебедева

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# спорт , Тобольский полумарафон

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