Бегун из Омска победил в тобольском полумарафоне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Александр Бутрамеев из Омска одержал победу во втором Тобольском полумарафоне.

Дистанцию в 21,1 км он преодолел за 1 час 11 минут и 22 секунды. Всего в полумарафоне приняли участие 602 человека.

Открывая праздник, глава Тобольска Максим Афанасьев выразил уверенность, что полумарафон станет любимым спортивным мероприятием на тобольской земле.

"Прекрасная погода, отличные участники и гостеприимный город. Все, что надо для спортивного праздника. Мы неспроста приурочили полумарафон ко Дню туризма. В нашем календаре, это еще одно мероприятие, направленное на увеличение турпотока. В Тобольске есть все, чтобы трансформировать полумарафон в полноценный марафон", - отметил Максим Афанасьев.

Глава города пожелал участникам новых побед, улучшения предыдущих результатов, а сам отправился на дистанцию в 10 км.

Полумарафон стартовал от стен Тобольского кремля и прошел по одной из центральных улиц города - Ремезова. Первыми на дистанцию отправились участники полумарафона, следом за ними побежали спортсмены на 10 и 5 км. Участники пробегали мимо памятников архитектуры и знаковых культурных объектов Тобольска. Среди них, сквер имени Петра Ершова, здание фельдшерско-акушерской школы 1915 года, площадь Победы, комплекс казенных винных складов 1914 года, сквер Робинзона Крузо, аллея жен декабристов, стела "Тобольск - жемчужина Сибири" и др.

В это время на главной сцене спортивного праздника стартовала концертная программа "Время побед". Для гостей праздники выступали творческие коллективы "Юнис", "Контрасты", "Дарт", "Шоко-лад" и др. Участники и зрители могли выпить горячего чаю и подкрепиться солдатской кашей.

Первыми финишировали участники забега на 5 км. Среди мужчин на этой дистанции победу одержал Валентин Окавай. Его результат 18 минут 12 секунд. У женщин первой финишировала Екатерина Зайцева - 19 минут 44 секунды.

На дистанции 10 км первым пересек финишный створ тюменец Владимир Черепанов. Его результат - 33 минуты 57 секунд. У женщин первой оказалась Татьяна Ульянова из Тюмени - 43 минуты 35 секунд.

На дистанции 21,1 км среди женщин побед одержала 24-летняя тюменка Мария Козар. Ее результат 1 час 22 минуты.

Завершал старты детский забег. В нем приняло участие более 60 юных любителей бега. Они преодолевали дистанции в 3, 2 и 1 км. В забеге на 1 км первыми финишировали семилетний Елисей Глухих и восьмилетний Гайдар Абдулов. Они показали одинаковое время 4 минут 3 секунды. У девочек победила восьмилетняя Анна Старкова. Ее результат 4 минуты 21 секунда.

В забеге на 2 км среди мальчиков первым финишировал десятилетний Дмитрий Устюшенко. Его результат 8 минут 6 секунд. Среди девочек победила Райхана Хамидулина с результатом - 10 минут 14 секунд.

Забег на 3 км выиграла 13-летняя Екатерина Захарова, ее время 12 минут 19 секунд. У юношей победил 11-летний Арслан Саитов с результатом 12 минут 45 секунд.

Евгений Новоселов