Сайт "Тюменской линии" надел маску

Информационное агентство "Тюменская линия" одело свои логотипы в маски. Основная цель – напомнить читателям издания о необходимости использовать меры профилактики и предотвратить риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Тюменской области зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, сейчас он выше, чем в среднем по стране. Традиционно осень – время ОРВИ и простуд, вкупе с новой коронавирусной инфекцией это может серьезно осложнить ситуацию.

Главные способы защиты:

- снизить социальные контакты;

- при выходе из дома использовать маску;

- антисептик для рук;

- не прикасаться к лицу;

- соблюдать социальную дистанцию в аптеках, магазинах, больницах.

При проявлении симптомов недомогания оставайтесь дома, не рискуйте собой и своими близкими людьми.

С 28 августа по поручению губернатора в Тюменской области ужесточен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, местах массового скопления людей, на предприятиях.

А мы предлагаем тюменцам присылать свои фото в масках на ящик post@t-l.ru либо в официальные аккаунты во ВКонтакте и Facebook – #БоремсяВместе. По итогам каждой недели будем публиковать фотогалерею из тех, кто своим примером показывает, что в борьбе с эпидемией нет мелочей.