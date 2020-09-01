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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сергей Миневцев о личном опыте: COVID-19 - это тяжелая болезнь

Общество, 11:30 29 сентября 2020

Коронавирусная инфекция – это серьезное заболевание. Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев переболел COVID-19 и подчеркивает, что так тяжело ему никогда не было.

"Это очень серьезно, у меня болезнь была средней степени тяжести, я могу сказать, что в жизни я так тяжело не болел, хотя у меня было только 40% поражения легких, - отметил он. - Хочу сказать всем тюменцам и жителям Тюменской области: нельзя пренебрегать средствами безопасности, маски надо носить обязательно. Обрабатывать руки - обязательно. Берегите себя и своих близких. Ничего приятного в этом нет, болезнь очень тяжело протекает. Я потерял несколько человек хороших своих знакомых".

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области предостерег тюменцев от пренебрежительного отношения к маскам и антиспетикам.

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# коронавирус , Сергей Миневцев

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