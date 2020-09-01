Около тысячи тюменцев покусали животные с начала года

| Фото: Российская Кинологическая Федерация во "ВКонтакте" | Фото: Российская Кинологическая Федерация во "ВКонтакте"

984 тюменца, из них 609 взрослых и 375 детей, обратились в травматологическую поликлинику областной больницы № 2 с укусами животных с начала года. Вакцинация потребовалась 347 пациентам, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам специалистов, опасаться бешенства надо всегда, но впадать в панику по поводу возможного заражения нельзя. Главное — трезво оценить опасность.

"У нас бывают случаи, когда человека укусила его собственная кошка, которая ни разу в жизни не выходила из квартиры. И укусила-то потому, что он наступил ей на хвост. А человек приходит озадаченный – вдруг она бешеная? Необходимо помнить, что основными переносчиками остаются дикие плотоядные животные: волки, лисицы, иногда енотовидные собаки", - напомнил тюменцам врач-рабиолог травматологической поликлиники ОКБ № 2 Андрей Вялков.

Он добавил, что после укуса необходимо немедленно промыть рану проточной водой с мылом (лучше хозяйственным), чтобы удалить слюну животного и сразу обратиться за медицинской помощью.

При укусах в области рук, ног, живота, тазового пояса взрослым нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ № 2 (ул. Мельникайте, 73, стр. 3). Детям при такой же локализации укусов – в травмпункт приемного отделения детского стационара ОКБ № 2 (ул. Мельникайте, 75, корпус 2). В случае, если раны от укусов животного располагаются на лице, волосистой части головы, то и взрослым, и детям нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ № 2, поскольку в таком случае пациентам показаны осмотры таких врачей, как челюстно-лицевой хирург и нейрохирург.

После осмотра и обработки ран после укуса животного пациенту сделают прививку от столбняка и направят на прием к рабиологу. Врач-рабиолог собирает анамнез, выясняет обстоятельства получения травмы и на основании полученных данных принимает решение о проведении либо не проведении вакцинации против бешенства (шесть уколов в течение трех месяцев).

Напомним, 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства - World Rabies.