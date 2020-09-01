Владимир Путин: борьба с эпидемией продолжается, нельзя терять бдительность

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Результат борьбы с COVID-19 зависит от каждого человека. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с просьбой соблюдать все меры профилактики. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

"Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. Риски сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов – это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья", - подчеркнул глава государства.

В стране выработаны алгоритмы оказания медицинской помощи, выстроена система профилактики, но без личной ответственности граждан не обойтись.

"Именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", - сказал он.