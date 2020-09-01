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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области режим повышенной готовности продлили до 12 октября

Губернатор, 19:33 28 сентября 2020

фото "Тюменская линия"

В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 12 октября, сообщает региональный оперштаб.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №120-п 28 сентября.

Жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и масочный режим в общественном транспорте, такси, при получении различных услуг и при посещении магазинов и различных учреждений.

Тюменцы, прилетающие из-за рубежа, должны в трехдневный срок сдать анализ на COVID-19. До получения отрицательного результата им нужно находиться на самоизоляции.

На сегодняшний день в Тюменской области зафиксированы 9 тыс. 356 случаев COVID-19, 7 тыс. 561 заболевших тюменцев выздоровели. Скончались 38 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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