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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Кросс нации" в Тюмени отменен

Спорт, 17:23 29 сентября 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Всероссийский день бега “Кросс нации”, который должен был пройти в Тюмени 3 октября, отменен.

Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города, такое решение приняли в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, в целях профилактики роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом.

Ожидалось, что на старт в районе Центральной площади выйдут сотни поклонников здорового и активного образа жизни разных возрастов.

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# Кросс нации , спорт

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