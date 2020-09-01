"Кросс нации" в Тюмени отменен

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Всероссийский день бега “Кросс нации”, который должен был пройти в Тюмени 3 октября, отменен.

Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города, такое решение приняли в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, в целях профилактики роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом.

Ожидалось, что на старт в районе Центральной площади выйдут сотни поклонников здорового и активного образа жизни разных возрастов.