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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У тюменца арестовали имущество из-за долгов его тезки

Общество, 18:07 29 сентября 2020

фото "Тюменская линия"

У жителя Тюмени арестовали имущество из-за долгов его полного тезки.

Как рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, впервые в Тюмени был зарегистрирован случай, когда москвич задолжал банку крупную сумму, а счета и имущество арестовали у тюменца – его полного тезки.

"Совпали не только имя, фамилия и отчество, но и дата рождения. В ситуации разобрались, но из потерянных 21 тыс. рублей пострадавшему пока вернули только 4 тыс. рублей", - сказал Менивцев.

В аппарат омбудсмена по правам человека в 2019 году поступило 1 тыс. 450 обращений от жителей региона.

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# Сергей Миневцев

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