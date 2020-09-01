У тюменца арестовали имущество из-за долгов его тезки
фото "Тюменская линия"
У жителя Тюмени арестовали имущество из-за долгов его полного тезки.
Как рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, впервые в Тюмени был зарегистрирован случай, когда москвич задолжал банку крупную сумму, а счета и имущество арестовали у тюменца – его полного тезки.
"Совпали не только имя, фамилия и отчество, но и дата рождения. В ситуации разобрались, но из потерянных 21 тыс. рублей пострадавшему пока вернули только 4 тыс. рублей", - сказал Менивцев.
В аппарат омбудсмена по правам человека в 2019 году поступило 1 тыс. 450 обращений от жителей региона.