Депутат гордумы проконтролировал капремонт крыш многоэтажек в Тюмени

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Заместитель председателя Тюменской городской думы, депутат Дмитрий Осипов проконтролировал ход работ капитального ремонта кровли многоквартирных домов в своем избирательном округе № 4.

Вместе с заместителем главы города Павлом Переваловым, директором департамента ЖКХ Семеном Тегенцевым, директором областного Фонда капитального ремонта Светланой Цынской и представителями службы технического контроля, управляющих компаний и подрядных организаций депутат побывал на крышах трех жилых домов.

По ул. Московский тракт, 143, корпус 5 ремонтные работы кровли идут три месяца и близки к завершению. Представитель службы техконтроля отметил положительный момент в работе подрядной организации: за время ремонта в доме не было затопления квартир.

На проблеме протечек Дмитрий Осипов заострил особое внимание подрядчиков и контролирующих организаций: "К сожалению, часто при ремонте крыш жители домов жалуются нам на затопление их квартир. Мы понимаем, что, как бы ни была застрахована ответственность подрядчика, для каждой семьи, для каждого жителя это стресс и дополнительные проблемы. Нельзя этого допускать, и необходимо свести такие вопиющие случаи к минимуму".

Факты затопления четырех квартир верхних этажей были зафиксированы в доме по ул. 9 Января, 164. Уже составлены акты для передачи в страховую компанию, которая должна будет возместить ущерб жителям. Объем выполненных ремонтных работ на крыше девятиэтажки на данный момент составляет 70%.

Завершено обустройство технического этажа, сделано утепление и уложен первый изоляционный слой. Завершение ремонта намечено на 5 октября. В отличие от предыдущих двух объектов, ремонтные работы на скатной крыше дома № 73 по ул. Молодогвардейцев еще далеки до завершения. Объем выполненных работ там составляет 41%.

"В 2020 году в областном центре ведется беспрецедентный объем ремонтных работ, отметил Дмитрий Осипов. – В планах отремонтировать двести сорок шесть крыш многоквартирных домов. На сегодня на ста двадцати трех объектах капитальный ремонт уже завершен, на остальных работы продолжаются".

По словам депутата, региональная программа комплексного капремонта имеет большое социальное значение и касается каждого жителя многоквартирных домов. Безостановочная донастройка этой программы должна вестись в ежедневном режиме, уверен Дмитрий Осипов.

"На всех объектах, которые мы посетили, ремонт идет в плановом режиме. Несмотря на внесенные коррективы в реализацию программы капитального ремонта, подрядчики смогли адаптироваться к новым условиям и выражают осторожный оптимизм в завершении работ в ближайшее время. У меня оснований для тревог по этим трем объектам нет", – подвел депутат итог проверки.

Николай Ступников