Выставка тюменских мастеров развернется на Масловском взвозе

| Фото: Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области | Фото: Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области

Выставка "Тюмень мастеровая" откроется на Масловском взвозе Тюмени 3 октября в 12 часов. Ремесленники представят тюменцам и гостям города разнообразные изделия.

"В шатре "Хохлома" на Масловском взвозе наши мастера представят ложки деревянные, лапти из рогоза, горшки глиняные, куклы-обереги, лоскутные одеяла, сумки и многое другое. Тюменцы убедятся в многообразии талантов умельцев, смогут приобрести поделки для себя и родных, близких", - рассказала организатор выставки, руководитель Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области Наталья Денисова.

Выставка-ярмарка будет работать до 18 часов. Мастера представят "товар лицом" и в тюменском ЦУМе на первом этаже 3 и 4 октября.

| Фото: Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области | Фото: Дома народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области

Напомним, данные выставки-продажи организованы в рамках первого регионального фестиваля "Сибирь мастеровая", который собрал более 120 мастеров юга Тюменской области. Умельцы проводят мастер-классы, устраивают ярмарки. Итогом фестиваля станет создание серии региональных сувениров.

Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева