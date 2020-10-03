Шоу-кейс даст путевку молодежному театру Тюмени на всероссийский фестиваль

Хореографический перформанс "КонтемпРомансы" | Фото: МТЦ "Космос" Хореографический перформанс "КонтемпРомансы" | Фото: МТЦ "Космос"

Шоу-кейс молодежных театров Тюмени стартовал в день открытия театрального сезона в МТЦ "Космос" 2 октября. Семь коллективов заявлены в нем. Эксперты выберут один для участия в III фестивале независимых театров "Центр" в Воронеже.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель руководителя МТЦ "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева.

"Шоу-кейс не всегда предполагает, что это просмотр работ за год. Это, прежде всего, продюсирование, возможность продвинуть спектакли куда-то дальше. Мы впервые проводим шоу-кейс тюменских молодежных театров. Один из спектаклей, заявленных в программе, поедет в Воронеж, на фестиваль независимых театров "Центр". Это один из самых крупных фестивалей в России. Программный директор этого фестиваля - Анастасия Цымбал – стала экспертом нашего шоу-кейса", - говорит Александрина Шаклеева.

Выстраивание работы МТЦ "Космос" с молодежными театрами города – легло в основу идеи проведения фестиваля. Театрам нужен рост, заметила Шаклеева, а для этого необходимо выезжать за пределы города, участвовать в разных фестивалях. А еще шоу-кейс – это возможность пообщаться с профессиональными критиками.

Экспертами тюменского фестиваля молодежных театров стали: хореограф, танцевальный драматург, автор спектакля – лауреата "Золотой маски – 2017" Александр Андрияшкин; молодой театровед из Санкт-Петербурга, автор журнала "Петербургский театрал" Варвара Цыпина; продюсер, программный директор фестиваля "Центр" из Воронежа Анастасия Цымбал.

Театрального критика, продюсера, директора международного фестиваля "Хаус", члена экспертного совета театральных фестивалей "Золотая маска", "Ново-Сибирский транзит" из Новосибирска Оксану Ефременко организаторы тюменского шоу-кейса пригласили намеренно.

""Космос" выиграл грант Союза театральных деятелей на приезд театрального критика, решили пригласить Оксану Ефременко, - рассказывает заместитель руководителя МТЦ "Космос" по творческой работе. - Семь театров за три дня фестиваля представят восемь спектаклей. При этом один театр "Новая сцена" из Белграда, но артисты, занятые в нем, все тюменцы".

Помимо спектаклей, перформансов, участников шоу-кейса 2 – 4 октября ожидают мастер-классы с экспертами, лекции.

Узнать программу фестиваля можно на сайте, в группе во ВКонтакте, в Instagram.

Анжела Лебедева