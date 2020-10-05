Тюменские дзюдоисты завоевали награды первенства Урала

| Фото: Тюмень-дзюдо во ВКонтакте | Фото: Тюмень-дзюдо во ВКонтакте

12 медалей завоевала сборная Тюменской области среди юношей до 18 лет на первенстве Урала по дзюдо в Екатеринбурге, сообщает центр "Тюмень-дзюдо".

Всего в соревнованиях участвовали более 200 юношей и девушек из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Югры и Ямала. В состав тюменской команды вошли более 80 дзюдоистов из Тобольска, Ишима, Тюмени и Нижнетавдинского района.

В первый соревновательный день тюменцы получили семь медалей. Золото на счету Егора Васильев в весовой категории до 55 кг. Бронзовые награды: Анжела Тигишвили (до 40 кг), Полина Вакушина (до 44 кг), Анастасия Третьякова (до 48 кг), Дарья Карякина (до 52 кг), Агададаш Самедов (до 55 кг) и Дмитрий Федоров (до 60 кг).

Во второй соревновательный день тюменские дзюдоисты выиграли еще пять медалей. Серебро в весовой категории до 73 кг завоевал Гамзат Гимбатов. Бронзы удостоены Ярослав Ширшов (до 81 кг), Фрол Елагин (до 90 кг), Руслан Набиев (до 90 кг) и Анна Олийнык (до 63 кг).