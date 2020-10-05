Тюменских школьников посвящают в тонкости ремесел

| Фото: Гильдия мастеров во ВКонтакте | Фото: Гильдия мастеров во ВКонтакте

Более 340 школьников Тюмени станут участниками проекта "Дорога в ремесло" общественной организации "Гильдия мастеров народных и современных ремесел". На реализацию проекта авторы получили поддержку Фонда президентских грантов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель гильдии мастеров Инна Гайдук.

Около 500 тыс. рублей получили общественники на реализацию проекта, который рассчитан для детей 7-14 лет. Для них устраивают мастер-классы и экскурсии в дома ремесленников. Более 340 школьников узнают о ремеслах, которые живы в селах Тюменской области.

"В сентябре мы побывали в деревне Никольская Ярковского района у Басовой Елены Николаевны. Она ткачиха. Там же в Ярковском районе есть семья Важениных – мастера по лозоплетению. Семья Гилевых занимаются изготовлением поделок из бересты и у них своя пасека. В Тюменском районе дети побывали на экскурсии у мастера, который работает в технике тиффани", - рассказала Инна Гайдук.

Общественники летом побывали в пришкольных лагерях, более 280 детей посетили мастер-классы умельцев. 12 экскурсий проведут они для учащихся осенью. Как заметила председатель гильдии мастеров, во время пути к мастеру, экскурсовод – волонтер рассказывает об истории сел, ремеслах, которыми увлечены местные мастера.

"Мастера рассказывают детям, как они получают сырье для работы, какие инструменты применяют и дают возможность детям самим создать поделку: подставки под горячее, туески и другое. Следующая наша поездка намечена на 10 октября. Мы отправимся в семью Гилевых, будем работать с берестой", - говорит Инна Гайдук.

Анжела Лебедева