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Жильцы двух подъездов дома в Тюмени, где взорвался газ, вернулись в квартиры

Общество, 09:13 06 октября 2020

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Жильцы двух подъездов дома № 95 по ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, где произошел взрыв газа, вернулись в квартиры, сообщает администрация города.

Управляющая организация "Юг" проверила и подключила инженерные сети: электричество, водопровод, канализацию, отопление и газоснабжение.На поврежденные конструкции установили сигнальные маяки. Они позволяют следить за динамикой в состоянии конструкций дома.

Два первых подъезда, в которые жители пока не могут вернуться, огородили забором. Чтобы забрать свои вещи из этих подъездов, тюменцы обращаются к спасателям. В этой части дома начнутся ремонтно-восстановительные работы.

До 1 ноября закончат второй этап строительного обследования. На его основе разработают проект на выполнение строительно-монтажных работ. Проектирование займет около 2–3 месяцев, строительно-монтажные работы - около года.

В это время проживавшие в первых двух подъездах тюменцы могут снимать жилье. Расходы по найму возместят из областного бюджета, жителям дома окажут материальную помощь. Ее объем определят исходя из рыночной стоимости аренды жилья в данном районе города в сумме со стоимостью риэлтерских услуг.

Напомним, что 20 сентября в одной из квартир дома произошел взрыв газа, который привел к разрушению нескольких квартир.

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# взрыв газа

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