СК назвал основную причину взрыва газа в жилом доме в Тюмени

tyumen.sledcom.ru tyumen.sledcom.ru

Неосторожные действия с газопроводом и газопотребляющим оборудованием стали причиной возгорания и хлопка природного газа в пятиэтажке по ул.50 лет ВЛКСМ, 95 в Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.

"По версии следствия, 20 сентября 2020 года в квартире на втором этаже дома 95 по улице 50 лет ВЛКСМ города Тюмени в результате неосторожных действий с газопроводом и газопотребляющим оборудованием, установленным в квартире, произошло возгорание природного газа и хлопок, которые повредили имущество жильцов дома", - отмечается в сообщении.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Назначены судебные экспертизы.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в квартире, где произошел хлопок газовоздушной смеси, установлена заглушка. Газ был отключен за долги с 2014 года.