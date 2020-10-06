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В Тюменской области во время пандемии трудоустроили более трех тысяч человек

Экономика, 10:49 06 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. человек трудоустроили на временные рабочие места в Тюменской области в рамках дополнительных мер по содействию занятости в условиях пандемии.

Об этом рассказала директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич. Она уточнила, что работа в этом направлении продолжается, всего на это выделено более 280 млн рублей.

Напомним, согласно постановлению регионального правительства, работодателям, создавшим временные рабочие места в период пандемии, возмещают затраты на оплату труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов. Также компенсируют неиспользованный отпуск при увольнении и оплату банковских услуг при перечислении средств на возмещение затрат.

Евгения Шевцова

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# занятость населения , Надежда Мазуркевич , трудоустройство

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