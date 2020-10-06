Около 350 человек посетили фестиваль "Время побед" в Тобольске

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Около 350 человек приняли участие в трехдневном спортивном фестивале "Время побед" в Тобольске.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель городского центра тестирования ГТО Алена Никифорова.

"В первый день спортивные испытания прошли студенты медицинского колледжа. На следующий день фестиваль состоялся на территории Тобольского индустриального института и многопрофильного техникума. А завершился для всех желающих на стадионе "Тобол" и возле СК "Кристалл". К сожалению, в последний день резко похолодало. Пришлось отменить состязания еще на трех локациях, - отметила Алена Никифорова.

В фестивале принимали участие тоболяки старше 18 лет. Участники состязались в дартсе, набивании футбольного мяча, рывке 16-килограммовой гири. Они бросали в кольцо баскетбольный мяч, отжимались, подтягивались, прыгали в длину с места, выполняли наклоны.

Лучшим в прыжке в длину с места стал студент многопрофильного техникума Владимир Мальков. Его результат 281 см. Тренер отделения "Сноуборд" ДЮСШ №2 Антон Чепкасов отжался 101 раз. В набивании футбольного мяча не было равных студенту медицинского колледжа Динисламу Камалову, его показатель - 225 раз. В упражнении на гибкость лучший результат у Галины Лукашиной - 28 см.

Каждый участник фестиваля "Время побед" получил памятный значок и сертификат участника. Победителей и призеров наградили грамотами и подарками.

Евгений Новоселов