Жителей села Большое Сорокино порадуют выездными концертами

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Двумя выездными программами "Наполним радостью сердца" поздравят пожилых жителей с. Большое Сорокино 7 октября с 11 до 13 часов.

"Выездной музыкальной "открыткой" поздравим пенсионеров в районе дома №120 на ул. Ленина и у дома №8 на ул. Тургенева. Поставим колонку, установим аппаратуру. Выступят местные коллективы. Концерты пройдут с соблюдением требований безопасности", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер массовых праздников Сорокинского центра культуры и досуга Татьяна Роман.

По ее словам, пожилых людей поздравят с праздником осени. Помимо излюбленных местными жителями песен "Фантазер", "Малиновка", "Колодец" и других композиций предусмотрена познавательная программа, в ходе которой присутствующим расскажут о приметах, связанных с этим временем года.

Продолжительность программы на каждой площадке составит 30 минут.

Отметим, концерты в рамках программы "Наполним радостью сердца" впервые прошли в с. Большое Сорокино в сентябре. Так же на двух улицах развернулись выступления местных творческих коллективов.

Инна Пахомова