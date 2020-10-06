Новый многоквартирный дом в Абатском полностью заселен

администрация Абатского района администрация Абатского района

32 семьи Абатского района получили квартиры в новом доме на ул. Строителей, 1а.

Четырем из них вручили ключи в начале октября. Поздравляя новоселов, глава муниципалитета Игорь Васильев отметил, что выполнение жилищных программ в районе продолжится. Для этого администрация уже провела торги и предоставила инвестору новый земельный участок в Абатском.

Напомним, дом на ул. Строителей возвели специально для льготников, в их числе дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, реабилитированные. Также служебные квартиры в нем получили работники бюджетной сферы района.

Евгения Шевцова