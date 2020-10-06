  • 6 октября 20206.10.2020вторник
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским педагогам показали, как снимать видео в TikTok

Общество, 15:57 06 октября 2020

пресс-служба ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России" | Фото: пресс-служба ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России"

48 педагогов стали участниками мастер-класса по внедрению социальных сетей в образовательную деятельность, который провели молодогвардейцы 5 октября, сообщает пресс-служба ТРО ВОО “Молодая гвардия Единой России”.

На открытом мастер-классе представители тюменского отделения “Молодой гвардии” научили преподавателей пользоваться социальными сетями ВКонтакте, Instagram и TikTok. Учителя проработали варианты внедрения данных платформ в образовательную деятельность. Например, для уроков истории решили вести страницы исторических личностей в Instagram, а в комментариях во ВКонтакте проводить тематические дебаты.

Организаторы проверили у учителей и учеников знание молодежного сленга разного времени. Учащимся предложили "перевести" текст 80-х годов, а преподавателям - диалоги с современными словами "кринж" и "краш".

пресс-служба ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России" | Фото: пресс-служба ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России"

"Самое главное в работе учителя — налаживание коммуникации с учениками, уметь разговаривать с ними на одном языке, на одних платформах. Именно поэтому в профессиональный день мы не просто поздравили преподавателей, а провели мастер-класс по использованию социальных сетей", — сказал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Молодая гвардия , социальные сети , учителя

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 06.10.2020Подход к формированию единого реестра СО НКО доработают
16:30 06.10.2020Первое ток-шоу "Тюменская марка" выйдет в эфир 6 октября
16:28 06.10.2020Стрит-арт с Семеном Ремезовым украсил фасад дома в Тобольске
16:19 06.10.2020Началось голосование за "Студента года" в Тюменской области