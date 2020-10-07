В Тюменской области выросло число вакансий с удаленной работой

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Почти в два раза выросло количество вакансий, предлагающих работу в удаленном формате в Тюменской области в сентябре этого года, сообщает служба исследований hh.ru.

Из-за распространения COVID-19 главы многих регионов вновь рекомендовали работодателям перевести часть сотрудников на удаленный режим. При этом результаты опроса, который проводился в сентябре, показывают, что некоторые компании пока не приступали к возврату людей в офисы.

Дистанционный формат работы так или иначе опробовали в большинстве компаний: 49% переводили на удаленную работу всех своих сотрудников, еще 48% – хотя бы часть.

В сентябре 39% компаний, которые прибегали к удаленке, уже успели вернуть абсолютно всех сотрудников обратно на привычные рабочие места, еще 45% только начали постепенный вывод персонала в офисы. Из них четверть компаний уже были близки к завершению процесса – вернули от 75% до 99% удаленных работников.

Остальные пока не начали возвращать удаленных сотрудников на рабочие места, однако около 10% компаний планировали сделать это в ближайшее время.

"Интересно, что почти никто не планирует полностью переходить на дистанционную занятость. Около 7% работодателей отложили возврат сотрудников на неопределенный срок, но все-таки пока не приняли решение об окончательном отказе от офиса. Зато набирает популярность смешанный формат – когда можно несколько дней в неделю работать из дома, но периодически все-таки быть на рабочем месте и общаться с коллегами", - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru УралАнна Осипова.