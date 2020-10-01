Тюменцев приглашают на "Армейскую зарядку"

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Поучаствовать в конкурсе видеороликов "Армейская зарядка" предлагают жителям Тюменской области. Мероприятие уже стартовало и продлится до 31 октября, сообщает областной центр профилактики и реабилитации.

Для участия необходимо снять видеоролик, который должен включать комплекс упражнений для ежедневной утренней зарядки с использованием армейской атрибутики. Это могут быть элементы спецодежды зеленого, синего, коричневого или цвета хаки, музыкальное сопровождение, соответствующее тематике.

Видеоролик разместить в группе мероприятия во ВКонтакте до 31 октября с хештегами #НашВыбор-Здоровье!, #Армейскаязарядка2020, #ЗарядкаКаждыйДень.

Кроме того, участникам нужно направить заявку и согласие на обработку персональных данных руководителя команды до 31 октября на адрес электронной почты: ocpr72_omo@bk.ru. Итоги конкурса подведут 9 ноября.