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Александр Моор оценит темпы реализации нацпроектов в Ишиме

Губернатор, 12:03 07 октября 2020

ИА Тюменская линия

Ход строительства Центра культурного развития проверяет губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Ишим.

Центр строят в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

Глава региона проинспектирует благоустройство бульвара Белоусова - проект изменения этого общественного пространства победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в РФ 2019 году.

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# Александр Моор , Ишим , культура , национальный проект , строительство

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