Александр Моор оценит темпы реализации нацпроектов в Ишиме
ИА Тюменская линия
Ход строительства Центра культурного развития проверяет губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Ишим.
Центр строят в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".
Глава региона проинспектирует благоустройство бульвара Белоусова - проект изменения этого общественного пространства победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в РФ 2019 году.