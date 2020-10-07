В Тюменской области вакцинировали от гриппа более 403 тысяч человек

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В Тюменской области прививку от гриппа уже сделали более 403,5 тыс. человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Поскольку сезон гриппа в этом году совпадает с циркуляцией новой коронавирусной инфекции, особенно важно быть привитым против гриппа, и чем раньше будет проведена вакцинация, тем лучше. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь - октябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2020-2021 годов планируется привить 60% населения Тюменской области, лиц из групп риска не менее 75%.

Профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения.

Во избежание длительной нетрудоспособности и госпитализации работающих граждан работодателям необходимо привить своих сотрудников. Для обеспечения максимальной индивидуальной и коллективной защиты прививками нужно охватить не менее 75% сотрудников коллектива.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области предлагает каждому жителю региона уже сегодня сделать самый правильный выбор в пользу вакцинации против гриппа. Консультации по вопросам вакцинации, жители области могут получить по телефону горячей линии управления: 8-9044-92-92-30.