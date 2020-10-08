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Тюменские школьники почувствуют себя экспертами городской среды

Общество, 09:05 08 октября 2020

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Экспертами комфортной городской среды попробуют стать тюменские школьники в ходе онлайн-семинара, который пройдет в Институте биологии ТюмГУ 18 октября в 10 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Семинар рассчитан на учащихся 9-11 классов. Ребятам расскажут о направлениях работы кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры, о профессии ландшафтного архитектора и новых тенденциях в разработке городских пространств. Во второй части в рамках проектной дизайн-сессии школьники попробуют стать экспертами комфортной городской среды и смогут поучаствовать в исследовании "Тюмень – walkable city".

Старшеклассники, принявшие участие в разработке проекта, получат баллы на бонусную карту ТюмГУ — их можно будет обменять на дополнительные к результатам ЕГЭ при поступлении на профильные направления.

Желающие принять участие в онлайн-семинаре должны заполнить онлайн-форму до 11 октября. С 12 по 15 октября по адресам электронных почт участников будут высылать ссылки доступа.

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# семинар , ТюмГУ , школьники

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