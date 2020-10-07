Моор представил Мишустину тюменский "АминоСиб"

| Фото: пресс-службы агрохолдинга "Юбилейный" | Фото: пресс-службы агрохолдинга "Юбилейный"

О работе тюменского завода "АминоСиб" с уникальным технологическим циклом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на видеоконференции, прошедшей в рамках 22-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень–2020" на площадке агрохолдинга "Юбилейный" 7 октября. Он представил деятельность предприятия председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба холдинга.

Губернатор отметил, что в Тюменской области активно продолжается развитие высокотехнологичного производства. "АминоСиб" – второй завод в России с уникальным технологическим циклом, единственный производитель продуктов глубокой переработки зерна в Уральском федеральном округе. Специалисты "АминоСиба" производят лизин, глютен, спирт и другую востребованную на российском рынке продукцию.

Как пояснил участникам видеоконференции инженер технического отдела завода Вячеслав Королев, на таком крупном предприятии работают всего 240 сотрудников. Это связано с автоматизацией производства, внедренными цифровыми процессами и технологиями, что позволяет иметь высокую производительность труда и контролировать дистанционно все параметры – от температуры и влажности до уровня pH. Кроме того, в 2020 году на "АминоСибе" запустили единый диспетчерский узел, основанный, в том числе, на интернете вещей. Он объединил все производственные цеха и инженерную службу.

Генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов объявил о решении заходить в новый инвестиционный проект по глубокой переработке зерна.