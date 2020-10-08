В Тюмени Toyota Corolla сбила женщину на тротуаре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трое пешеходов пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Тюмени 7 октября. Одного из них иномарка сбила прямо на тротуаре.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, 53-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, по предварительным данным, не выдержал безопасную скорость, выехал на тротуар на ул. Тульская и сбил 47-летнюю тюменку. По предварительной информации, у нее диагностировали ушиб.

На пешеходном переходе на Салаирском тракте 73-летний водитель сбил 53-летнюю женщину. После этого машину отбросило на дорожный знак. Женщине понадобилась помощь медиков.

Вечером на регулируемом пешеходном переходе на ул. Избышева автомобиль Daewoo сбил 19-летнего пешехода. Он тоже пострадал. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова