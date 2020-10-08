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В Тюмени Toyota Corolla сбила женщину на тротуаре

Происшествия, 10:14 08 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трое пешеходов пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Тюмени 7 октября. Одного из них иномарка сбила прямо на тротуаре.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, 53-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, по предварительным данным, не выдержал безопасную скорость, выехал на тротуар на ул. Тульская и сбил 47-летнюю тюменку. По предварительной информации, у нее диагностировали ушиб.

На пешеходном переходе на Салаирском тракте 73-летний водитель сбил 53-летнюю женщину. После этого машину отбросило на дорожный знак. Женщине понадобилась помощь медиков.

Вечером на регулируемом пешеходном переходе на ул. Избышева автомобиль Daewoo сбил 19-летнего пешехода. Он тоже пострадал. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы

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