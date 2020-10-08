Волейболисты "Тюмени-ТюмГУ" одержали первую победу в чемпионате

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Дебютной победы в чемпионате российской мужской волейбольной лиги "Б" добилась команда "Тюмень-ТюмГУ", сообщает пресс-служба клуба.

В Ижевске сибиряки взяли верх над "Грозным-2" - 3:1. Стартовая партия осталась за представителями Чеченской республики – 28:26. Во втором сете успех сопутствовал тюменцам - 25:19. В дальнейшем подопечные Юрия Короткевича продолжали контролировать ход игры, выиграли третий сет – 25:21, а затем оформили итоговую победу и в четвертом – 25:19.