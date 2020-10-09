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БК "Нефтехимик" готовится к старту нового чемпионата российской Суперлиги

Спорт, 11:03 09 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

БК "Нефтехимик" из Тобольска первую игру в чемпионате российской Суперлиги-2 проведет в Курске 21 октября. В этот день тоболяки встретятся с местным клубом "Русичи".

Как рассказал главный тренер тобольского клуба Дмитрий Тараканов, в этом году турнир стал намного сильнее.

"Команд в этом году в Суперлиге-2 стало меньше. За выход в плей-офф будут бороться 11 клубов. Традиционно сильные составы у команд из Чебоксар, Тамбова, Магнитогорска. Хорошая команда в Барнауле, с ними мы играли в Кубке России. Кроме того, в лиге сейчас много хороших игроков. Те, кто играл в прошлом году в Суперлиге-1, не нашли там себе места и пришли играть в наш дивизион", - отметил Дмитрий Тараканов.

Состав "Нефтехимика" в этом году также изменился. Пришло пять новичков: центровые Кирилл Архипов и Алексей Жуканенко, нападающие Александр Каленов, Илья Ашмаров и Леонид Никитенко. Остались в команде Тарас Клюндиков, Андрей Курченко, Алексей Морозов, а также местные молодые игроки Богдан Бернацкий, Александр Субботкин, Илья Избенко, Даниил Махмутов.

Сейчас команда завершает этап общефизической подготовки. С 12 октября начнется подготовка к первой игре чемпионата в Курске.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик , Тобольск

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