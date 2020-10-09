Мошенник обманул тюменца на 130 тысяч рублей

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Тюменец, поверив мошеннику, лишился 130 тыс. рублей. Мужчина откликнулся на объявление о продаже двигателя на одном из сайтов, сообщает УМВД Тюмени.

Связавшись с продавцом, он обсудил с ним детали сделки. Одним из условий отправки товара из другого города стала полная оплата, в том числе, услуг по транспортировке.

Покупатель оплатил всю сумму, но вскоре понял, что попался на уловку мошенника, так как товар он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".