Проекты участников "Большой перемены" в Тюмени получили высокую оценку экспертов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперты Всероссийского конкурса "Большая перемена" высоко оценили работы участников третьей смены окружного полуфинала, которая прошла в Тюмени с 7 по 9 октября

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала руководитель образовательной программы федерального проекта "Большая перемена" в Уральском федеральном округе Анастасия Ковалева.

Она отметила, что третья смена была посвящена научно-технологическому направлению. Школьники решали кейсы про освоение Луны и выполняли задания от компаний-партнеров Mail.ru и "ВКонтакте".

"Результат впечатлил экспертов, все проекты получили высокие оценки, участники остались довольны. Мы думали, что кейсы окажутся сложными, но ребята с удовольствием с ними справлялись, задавали много вопросов экспертам и наставникам", - рассказала она.

Анастасия Ковалева отметила также важность междисциплинарного взаимодействия технического, экономического и гуманитарного направлений.

"Здорово, когда будущий инженер может творчески представить, как будет выглядеть Луна. А гуманитарии думают, как с точки зрения физики сделать тот или иной спецэффект", - добавила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Положительные отзывы о смене организаторы получили и от самих ребят. Так, Владислав Чепурко из Лангепасат отметил, что участие в "Большой перемене" не только дает новые знания, но и позволяет обрести друзей.

"На конкурсе мы защищали кейсовые здания на тему освоения Луны и получили приз зрительских симпатий. Участвуя в таком крупном всероссийском мероприятии я получил большой опыт. Считаю этот конкурс одним из лучших, среди тех, в которых я когда-либо участвовал", - подчеркнул он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кирилл Дженжеруха из города Лесной Свердловской области тоже прошел успешную защиту проекта.

"Конкурс произвел большое впечатление на меня. Мы создавали концепцию лунной базы для научных исследований дальнего космоса. И по итогам защиты вошли в число обладателей приза зрительских симпатий", - поделился он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, впереди у ребят, которые войдут в число лучших, финал "Большой перемены". Он пройдет с 1 по 4 ноября в Москве. Все участники финала получат путевки в "Артек", дополнительные баллы для поступления в вузы, а победителям достанутся денежные призы.

Любовь Голышева