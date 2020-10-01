Выступления артистов жители Туртаса смотрят в виртуальном концертном зале

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Виртуальный концертный зал заработал в доме культуры села Туртас. Местные жители могут посмотреть выступления артистов Московской государственной филармонии и Тюменского концертно-театрального объединения на большом экране в режиме онлайн, сообщает администрация Уватского района.

Актовый зал туртасского ДК оснащен современной аудио- и видеотехникой, что позволяет с помощью IT-технологий транслировать в хорошем качестве выступления музыкантов в прямом эфире и в записи.

Зрителями первых трансляций стали воспитанники музыкальной школы и кружковой деятельности сельского клуба.

"Я с удовольствием приду еще раз. Было интересно узнавать знакомые мелодии музыки Чайковского в исполнении известнейших артистов, находясь в зале родного ДК", – поделилась ученица Полина Стародубцева.

Следующая трансляция пройдет 31 октября. В этот день представят выступление артистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова. Показы для населения проходят бесплатно.

Также в области виртуальные концертные залы есть в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Голышманово. Их открывают в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура" по всей России.