В Тюмени обсудили развитие Западно-Сибирского НОЦ

Фото из личного аккаунта Александра Моора во ВКонтакте. Фото из личного аккаунта Александра Моора во ВКонтакте.

Перспективы развития Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня обсудили на совещании в Тюмени во время визита вице-премьера России Татьяны Голиковой. Об этом в своих личных аккаунтах в социальных сетях сообщил губернатор Александр Моор.

"В тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора показали гостям комплекс научно-исследовательских лабораторий Тюменского госуниверситета - площадку НОЦ по направлению "Биологическая безопасность человека, животных и растений". Обсудили с коллегами дальнейшие перспективы развития Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня", - написал он.

Также глава региона рассказал, что во время открытия второго корпуса школы № 94 в Европейском микрорайоне Татьяна Голикова поблагодарила строителей и всех, кто участвовал в запуске новой школы

"До конца года в регионе в рамках нацпроекта "Образование" откроют еще шесть школ", - добавил Моор.