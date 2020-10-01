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В аллее "Слава Победителям" в Тюмени высадили рябины и яблони

Общество, 11:58 10 октября 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

В высадке аллеи "Слава Победителям" в Тюмени приняли участие сотрудники Росводоканала. 75 яблонь, рябин, елей и берез высажены в центре областной столицы 9 октября в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Росводоканал Тюмень.

Аллеи "Слава Победителям" в этом году заложены во многих городах нашей страны. В рамках всероссийской акции высажено около 27 млн деревьев.

"Эта аллея - знак уважения ветеранам фронта и тыла, а также напутствие нынешним и будущим поколениям. Думаю, им приятно будет гулять здесь, когда деревья окрепнут и подрастут", - сказал генеральный директор Росводоканал Тюмень Андрей Максимов.

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# деревья , Росводоканал Тюмень

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