В аллее "Слава Победителям" в Тюмени высадили рябины и яблони

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

В высадке аллеи "Слава Победителям" в Тюмени приняли участие сотрудники Росводоканала. 75 яблонь, рябин, елей и берез высажены в центре областной столицы 9 октября в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Росводоканал Тюмень.

Аллеи "Слава Победителям" в этом году заложены во многих городах нашей страны. В рамках всероссийской акции высажено около 27 млн деревьев.

"Эта аллея - знак уважения ветеранам фронта и тыла, а также напутствие нынешним и будущим поколениям. Думаю, им приятно будет гулять здесь, когда деревья окрепнут и подрастут", - сказал генеральный директор Росводоканал Тюмень Андрей Максимов.