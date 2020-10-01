В Роскачестве назвали лучшие сорта подсолнечного масла

| Фото: ekb.tiu.ru | Фото: ekb.tiu.ru

Лучшие сорта нерафинированного подсолнечного масла отечественного производства определили Специалисты Роскачества, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, марки "Слобода" и "Дары Кубани" получили пять звезд, подтвердив право обладать российским Знаком качества. Их продукция вошла в категорию масел первого сорта. Масло "Элва" не соответствует высшему сорту, поскольку количество фосфоросодержащих веществ в нем превышает норму.

В продукции марки "Золотая семечка" данный показатель также не соответствует стандарту Роскачества ( 0,05% вместо 0,018%) — из-за этого бренд не получил Знака качества. При этом его продукция вошла в категорию масел первого сорта.