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В Роскачестве назвали лучшие сорта подсолнечного масла

Общество, 12:15 11 октября 2020

ekb.tiu.ru | Фото: ekb.tiu.ru

Лучшие сорта нерафинированного подсолнечного масла отечественного производства определили Специалисты Роскачества, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, марки "Слобода" и "Дары Кубани" получили пять звезд, подтвердив право обладать российским Знаком качества. Их продукция вошла в категорию масел первого сорта. Масло "Элва" не соответствует высшему сорту, поскольку количество фосфоросодержащих веществ в нем превышает норму.

В продукции марки "Золотая семечка" данный показатель также не соответствует стандарту Роскачества ( 0,05% вместо 0,018%) — из-за этого бренд не получил Знака качества. При этом его продукция вошла в категорию масел первого сорта.

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