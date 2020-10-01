Токсичные водоросли названы одной из причин загрязнения на Камчатке

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Токсичные водоросли могли стать причиной экологического ЧП в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров, сообщает РИА Новости.

"Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы", — сказал ученый.

Красный прилив — общее название цветения воды, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и на человека. Если такая вода попадает на кожу, можно получить ожог. Ранее ученые исключили версию о пагубном воздействии вулканических и сейсмологических факторов. Вулканы Ключевской, Безымянный, Шивелуч, которые сейчас извергаются, находятся в 300-400 километрах от пораженного побережья. Уровень землетрясений на южной и средней Камчатке остается фоновым.

По словам Озерова, хоть уже доказали, что Козельский полигон не имеет отношения к гибели морских животных, нужно исследовать влияние других полигонов.

"Мы не можем исключать вредное воздействие веществ, которые захоронены, например, в бухте Приливной и так далее. Я думаю, что необходимые исследования будут проведены в ближайшее время", — сказал ученый.

Об изменении цвета воды на Халактырском пляже на Камчатке сообщили в конце сентября местные cерферы. Они жаловались на отек глаз и раздражение на коже. Местные жители обнаружили на берегу мертвых морских животных. Специалисты установили, что содержание нефтепродуктов в воде превышает допустимые показатели в 3,6 раза, а фенолов — в два раза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды". Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.