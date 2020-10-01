Тюменец Артем Пилипчук победил на Всероссийской Универсиаде по дзюдо

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Спортсмен ЦОП "Тюмень-дзюдо" Артем Пилипчук стал победителем Всероссийской Универсиады по дзюдо, которая проходила в Екатеринбурге, сообщает центр олимпийской подготовки.

Представитель ТюмГУ стал чемпионом в самой тяжелой весовой категории - более 100 кг. На пути к победе подопечный тренеров Татьяны Беляевой и Данила Воловича выиграл три схватки у Эльнура Снурницена из Пермского края, Макара Тимошенко из Челябинской области и в финале у Загида Магомедова из Дагестана.

Отметим, в рамках VII Всероссийской летней Универсиады по дзюдо на татами соревновались более 170 студентов российских вузов.