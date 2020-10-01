Тобольский браконьер пойдет под суд за вылов стерляди в нерест

| Фото: Тюменское ЛО МВД России на транспорте | Фото: Тюменское ЛО МВД России на транспорте

Мужчину, обвиняемого в незаконной добыче стерляди, осудят в Тобольске, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

55-летний житель д. Епанчина, несмотря на действующий запрет, в период нереста ловил рыбу на р. Иртыш. В лодке мужчины транспортные полицейские обнаружили плавную донную рыболовную сеть и 20 стерлядок. 14 из них были живыми, их выпустили обратно в реку. Ущерб составил 182 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.