  • 12 октября 202012.10.2020понедельник
  • USD77,0284
    EUR90,7163
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольский браконьер пойдет под суд за вылов стерляди в нерест

Происшествия, 13:42 12 октября 2020

Тюменское ЛО МВД России на транспорте | Фото: Тюменское ЛО МВД России на транспорте

Мужчину, обвиняемого в незаконной добыче стерляди, осудят в Тобольске, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

55-летний житель д. Епанчина, несмотря на действующий запрет, в период нереста ловил рыбу на р. Иртыш. В лодке мужчины транспортные полицейские обнаружили плавную донную рыболовную сеть и 20 стерлядок. 14 из них были живыми, их выпустили обратно в реку. Ущерб составил 182 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# браконьер , стерлядь , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 12.10.2020Тобольский браконьер пойдет под суд за вылов стерляди в нерест
12:15 12.10.2020В Тюмени участника заезда на красный сигнал светофора наказали благодаря видеозаписи
11:00 12.10.2020Крупный пожар потушили на улице Оренбургская в Тюмени
10:21 12.10.2020При пожаре в Тюмени погиб мужчина