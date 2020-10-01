Петр Вагин назначен заместителем главы Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Петр Вагин назначен заместителем главы Тюмени. Руслан Кухарук сообщил, что Вагин будет курировать департамент безопасности жизнедеятельности и департамент потребительского рынка.

Ранее Вагин занимал должность заместителя министра внутренних дел – начальника полиции Северной Осетии-Алании. Этот пост он получил после победы в национальном конкурсе "Лидеры России" в 2019 году.

Петр Вагин четыре года проработал руководителем тюменской полиции. Свою карьеру начал с должности оперуполномоченного в 1999 году в Тюмени, затем стал начальником уголовного розыска. За годы службы не менял направления своей деятельности.

Петр Вагин родился 12 октября 1977 года в городе Котельнич Кировской области. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. Неоднократно поощрялся руководством регионального управления МВД России, имеет государственные награды.