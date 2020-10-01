  • 12 октября 202012.10.2020понедельник
  • USD77,0284
    EUR90,7163
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Петр Вагин назначен заместителем главы Тюмени

Политика, 12:40 12 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Петр Вагин назначен заместителем главы Тюмени. Руслан Кухарук сообщил, что Вагин будет курировать департамент безопасности жизнедеятельности и департамент потребительского рынка.

Ранее Вагин занимал должность заместителя министра внутренних дел – начальника полиции Северной Осетии-Алании. Этот пост он получил после победы в национальном конкурсе "Лидеры России" в 2019 году.

Петр Вагин четыре года проработал руководителем тюменской полиции. Свою карьеру начал с должности оперуполномоченного в 1999 году в Тюмени, затем стал начальником уголовного розыска. За годы службы не менял направления своей деятельности.

Петр Вагин родился 12 октября 1977 года в городе Котельнич Кировской области. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. Неоднократно поощрялся руководством регионального управления МВД России, имеет государственные награды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кадровые изменения , Петр Вагин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 12.10.2020В домах на улице Мелиораторов капремонт идет по плану, убедился депутат гордумы
12:40 12.10.2020Петр Вагин назначен заместителем главы Тюмени
12:25 12.10.2020Тюменская область стала пилотным регионом для нового формата госуслуг в соцсфере
17:27 09.10.2020В Тюменской области ввели в оборот более 280 га сельхозземель