Более двухсот пожилых людей получили подарки в рамках марафона "Азбука добра"

| Фото: областной геронтологический центр | Фото: областной геронтологический центр

Более 200 пожилых людей получили подарки в рамках марафона "Азбука добра", сообщает областной геронтологический центр.

Тюменцы еще успевают присоединиться к акции и исполнить мечты одиноких пенсионеров. Среди желаний — электрический чайник, комплект постельного белья, ходунки, бытовая техника, продуктовые наборы и многое другое.

Принять участие в марафоне можно до 20 октября. Для этого необходимо зайти на сайт областного геронтологического центра, кликнуть на баннер "Азбука добра", выбрать из списка одно или несколько желаний пожилых людей и связаться с координаторами проекта по телефону: 51-77-05.

Посылки до адресатов с соблюдением мер предосторожности в рамках борьбы с распространением COVID-19 доставляют волонтеры.

Марафон проходит в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой…".