  • 13 октября 202013.10.2020вторник
  • USD77,0239
    EUR91,0037
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более двухсот пожилых людей получили подарки в рамках марафона "Азбука добра"

Общество, 10:13 13 октября 2020

областной геронтологический центр | Фото: областной геронтологический центр

Более 200 пожилых людей получили подарки в рамках марафона "Азбука добра", сообщает областной геронтологический центр.

Тюменцы еще успевают присоединиться к акции и исполнить мечты одиноких пенсионеров. Среди желаний — электрический чайник, комплект постельного белья, ходунки, бытовая техника, продуктовые наборы и многое другое.

Принять участие в марафоне можно до 20 октября. Для этого необходимо зайти на сайт областного геронтологического центра, кликнуть на баннер "Азбука добра", выбрать из списка одно или несколько желаний пожилых людей и связаться с координаторами проекта по телефону: 51-77-05.

Посылки до адресатов с соблюдением мер предосторожности в рамках борьбы с распространением COVID-19 доставляют волонтеры.

Марафон проходит в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой…".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Азбука добра , пенсионеры , пожилые люди

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 13.10.2020Победитель конкурса "Стать звездой" получит деньги на развитие коллектива
11:52 13.10.2020Банк России выпускает монеты, посвященные труду медиков в пандемию
11:41 13.10.2020Зафиксирована первая смерть повторно заразившегося COVID-19
11:30 13.10.2020"Север" и "Веста" стали лучшими в студенческой стройке "Дружба-2020"