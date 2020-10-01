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Участников конкурса Фонда президентских грантов приглашают на образовательный интенсив

Общество, 12:36 13 октября 2020

asi.ru | Фото: asi.ru

Улучшить проектную заявку и повысить шансы на победу в конкурсе проектов Фонда президентских грантов 2021 года помогут тюменцам на образовательном онлайн-интенсиве "ПроПроекты: моя цель = президентский грант". Он пройдет для инициативных команд и сообществ Тюмени 13 октября, начало в 18 часов 30 минут, сообщает мультицентр "Моя территория".

Руководитель грантового отдела Благотворительного фонда развития Тюмени, программный координатор Уральской сети Регионального ресурсного центра для СО НКО Светлана Дремлюга расскажет, на что стоит обратить внимание некоммерческим организациям при подаче проектной заявки.

На Zoom-конференции с экспертами и победителями прошлых конкурсов участники презентуют свои идеи. Они получат обратную связь, рекомендации по подготовке заявки на конкурс и письмо поддержки от мультицентра "Моя территория".

"Наша команда занимается развитием деятельности молодежных сообществ не первый год. Так, мы разработали программу по подготовке к грантовым конкурсам — образовательные интенсивы "ПроПроекты". Каждый из них с использованием разных технологий и методик. В этом интенсиве используем платформу Zoom, в частности работу в сессионных комнатах. Участники получат многогранную и комплексную обратную связь, проработают проекты, подчеркнут фишки и уникальные особенности, которыми можно "насыщать" свои идеи", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Участие в онлайн-интенсиве бесплатное. Регистрация здесь.

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# фонд президентских грантов

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