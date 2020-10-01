Оформить карту "МИР" для получения пенсий и пособий нужно до 31 декабря

| Фото: Пенсионный фонд РФ по Тюменской области, группа во ВКонтакте | Фото: Пенсионный фонд РФ по Тюменской области, группа во ВКонтакте

До 31 декабря продлен срок перевода социальных выплат на карты платежной системы "Мир", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Для оформления карты необходимо обратиться в банк, где открыт счет. При изменении реквизитов расчетного счета новые данные необходимо сообщить в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд РФ, откуда поступают выплаты.

Как и раньше, пособия и выплаты будут перечислять на счета граждан. Но если к указанному счету привязана карта иных платежных систем (Visa, MasterCard, Maestro), после 31 декабря 2020 года банк будет обязан задержать зачисление выплаты и направить клиенту уведомление.

Если социальные выплаты гражданин получает на сберегательный счет (счет, к которому не привязаны какие-либо банковские карты, так называемую сберкнижку) или через отделения Почты России, для него ничего не меняется и никуда обращаться не надо.

Самый удобный и быстрый способ сообщить новые реквизиты в органы социальной защиты населения — дистанционно с помощью регионального портала госуслуг, услуга "Выбор (смена) способа выплаты сумм мер социальной поддержки, оказания социальной помощи". Там же можно изменить способ получения социальных выплат на получение через отделения Почты России. Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней со дня регистрации. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения уведомление о результате поступит в личный кабинет на портале. Аналогичный сервис есть на сайте Пенсионного фонда РФ.