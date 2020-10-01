В Тюмени в центре "Космос" прочитают пьесу "Вавилон 2.0"

| Фото: из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте

Читка пьесы "Вавилон 2.0" начнется в театральном центре "Космос" 16 октября в 20 часов, сообщают организаторы.

Пьесу "Вавилон 2.0" специально для нового спектакля театра танцевальных форм "Контраст" написала петербургский драматург Екатерина Августеняк. "Это история, рассказанная от лица руин древнего города, которые тысячи лет лежат и ждут Архитектора. Они помнят и прошлое, и настоящее, все время примеряя на себя людские образы, чтобы понять хоть что-то о нашем туманном будущем", — рассказали организаторы встречи.

Пьесу, по которой будет поставлен спектакль, в малом зале театрального центра прочитают участники театра танцевальных форм "Контраст". Необходимо зарегистрироваться по ссылке.