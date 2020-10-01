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О деревянном зодчестве поговорят юные краеведы в Тюмени

Общество, 17:10 13 октября 2020

Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Дарья Казакова, ИА "Тюменская линия"

Юных краеведов Тюменской области приглашают на дистанционный круглый стол "Декор деревянного зодчества малых родин". Мероприятие пройдет 16 октября с 14 до 16 часов в формате видеоконференции через программу Zoom, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Организатором является областное объединение учащихся школа юных краеведов "Тюменский следопыт". На мероприятии школьники расскажут об образцах деревянной архитектуры городов и других населенных пунктов Тюменской области. Юные краеведы назовут время и тип постройки, представят характеристику фасадов и интерьеров, отметят значение элементов декора.

Круглый стол станет итоговым мероприятием, на котором ребята продемонстрируют освоенные ими в процессе обучения средства и способы оценки архитектурно-декоративной домовой резьбы одного из трех ее центров в Сибири.

Об участии в круглом столе заявили руководители 14 учащихся из Тюмени, сел Бархатово и Солобоево Исетского района, села Ембаево Тюменского района, села Ярково. Заявки на участие принимают на электронные адреса: fielsergiusz@yandex.ru, filsg@pioner.ru. Подробная информация размещена на официальной странице Дворца творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте.

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# деревянное зодчество , краеведение , следопыты , школьники

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