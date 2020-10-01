На 26 тюменских улицах обновили дороги
На 24 улицах Тюмени общей протяженностью 24,7 км обновили дорожное полотно в 2020 году.
Еще на двух улицах – Казаровской и Протозанова – ремонт завершается, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.
Работы вошли в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Его главная задача – ремонт дорожного полотна, но тюменские специалисты дополнительно благоустраивают улицы. Особый акцент – на улицах жилой застройки, где нужно обеспечить безопасность пешеходов.
Например, на Губернской и Протозанова обустроили недостающие тротуары, островки безопасности в районе пешеходных переходов, дорожные неровности, нанесли разметку и установили знаки. Также по просьбе жителей сделали разворотную полосу между улицами.
На ул. Казаровской отремонтировали обочины, обустроили средства организации движения. Дорожники завершают укладку тротуаров. Всего ремонтом затронуто 1,64 км улицы – это один из самых протяженных объектов.
При ремонте дорожники применяют метод холодного фрезерования. Это один из самых эффективных способов, доставляющий минимум неудобств водителям – при нем не нужно полностью перекрывать движение.