На 26 тюменских улицах обновили дороги

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На 24 улицах Тюмени общей протяженностью 24,7 км обновили дорожное полотно в 2020 году.

Еще на двух улицах – Казаровской и Протозанова – ремонт завершается, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Работы вошли в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Его главная задача – ремонт дорожного полотна, но тюменские специалисты дополнительно благоустраивают улицы. Особый акцент – на улицах жилой застройки, где нужно обеспечить безопасность пешеходов.

Например, на Губернской и Протозанова обустроили недостающие тротуары, островки безопасности в районе пешеходных переходов, дорожные неровности, нанесли разметку и установили знаки. Также по просьбе жителей сделали разворотную полосу между улицами.

На ул. Казаровской отремонтировали обочины, обустроили средства организации движения. Дорожники завершают укладку тротуаров. Всего ремонтом затронуто 1,64 км улицы – это один из самых протяженных объектов.

При ремонте дорожники применяют метод холодного фрезерования. Это один из самых эффективных способов, доставляющий минимум неудобств водителям – при нем не нужно полностью перекрывать движение.