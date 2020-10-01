Можно ли считать возвращение поражением, обсудят в тюменской "Конторе пароходства"

Фото из группы CreativeMornings во Вконтакте Фото из группы CreativeMornings во Вконтакте

"Транзит" - главная тема октябрьской лекции CreativeMornings в Тюмени 18 октября.

Она начнется в большом зале "Конторы пароходства" в 10 часов. По словам организаторов, участники обсудят концепцию "где развился, там и пригодился". Также затронут тему столиц как отдельных государств, поговорят о разнице доходов и перспективах жизни в столице и в регионах.

Спикер встречи - организатор и куратор творческих мероприятий Эльвира Хусаинова. Она расскажет, как найти единомышленников и не потерять себя, оказавшись в большом городе. В завершение участники подискутируют на тему возвращения: можно ли приравнивать его к поражению.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация - количество мест ограничено. С собой необходимо взять защитную маску.

Напомним, лекции-завтраки CreativeMornings проходят каждый месяц в 188 городах мира.

Евгения Шевцова